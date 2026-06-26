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Ни один пляж в Казани не получил положительное заключение о качестве воды

В столице Татарстана ни один пляж пока не имеет положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Всего в республике из 24 мест отдыха разрешение выдано только 7. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информ».

Ни один пляж Казани не получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение

Ни один пляж Казани не получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ни один пляж Казани не получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Разрешение на эксплуатацию получили пляжи в Заинском, Буинском, Нижнекамском, Бугульминском районах, а также водные объекты в Елабуге, Набережных Челнах и Чистополе. По данным ведомства, результаты исследований воды на этих пляжах соответствуют гигиеническим нормативам.

Пляжи, не имеющие заключения, не рекомендуются для купания и отдыха, поскольку вода там не прошла лабораторные исследования и может быть опасной для здоровья, подчеркнула Авдонина.

Влас Северин