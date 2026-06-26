В Башкирии средний срок товарного кредита за год вырос на 15,3%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае в Башкирии средний срок кредитов на товары (POS-кредиты) составил 15,8 месяцев, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3%.

В среднем по стране россияне оформляли товарные кредиты на 15,3 месяца, что выше показателя мая прошлого года на 9,2%

Наибольший средний срок выданных POS-кредитов был отмечен в Дагестане (21,7 мес.), Северной Осетии — Алании (19,6 мес.), Омской области (17,1 мес.), а также Ставропольском крае (17,0 мес.) и Кемеровской области (16,7 мес.).

Наименьший показатель продемонстрировали Москва (13,6 мес.), Санкт-Петербург (14,1 мес.), а также Московская (14,2 мес.), Ленинградская (14,6 мес.) и Воронежская (14,6 мес.) области.

Наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов была зафиксирована в Дагестане (+70,9%) и Северной Осетии — Алании (+48,5%), Ставропольском крае (+18,9%), а также Башкирии (+15,3%) и Красноярском крае (+13,9%).

Олег Вахитов