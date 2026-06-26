В состав «Челбаскета» вошел центровой Высшей лиги Максим Малахов

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» объявил о переходе в состав команды 20-летнего центрового Максима Малахова. О контракте с игроком, ранее выступавшим в системе краснодарского ПБК «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-центр ЧБК.

С 2022 года Максим Малахов входил в молодежную структуру «Локомотива-Кубани». В сезоне 2023/24 баскетболист стал бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ. Играл в составе юношеской (U18) и молодежной (U20) сборных России.

Минувший сезон 2025/26 спортсмен начинал в составе молодежной команды «СШОР-Локомотив-Кубань». В январе он перешел в ставропольский клуб «Южный слон-СКФУ» (Высшая лига), где дебютировал на профессиональном уровне во взрослых соревнованиях. По итогам сезона в Высшей лиге Малахов провел 22 встречи в стартовом составе, набирая в среднем 10,8 очка и совершая 6,1 подбора за 25 минут игрового времени.

Евгений Рыженьков