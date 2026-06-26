В Оренбурге обвиняемый в повреждении спуска к Уралу возместил ущерб в 554,6 тысячи рублей
Ленинский районный суд Оренбурга постановил прекратить уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя в связи с примирением сторон. Фигурант дела обвинялся в повреждении спуска к реке Урал (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
От администрации Оренбурга поступило ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Подсудимый принес извинения, а также полностью возместил ущерб в размере 554,64 тыс. руб.
Как уточняют в ведомстве, весной прошлого года подсудимый «умышленно повредил объект культурного наследия — “Спуск к реке Урал”». Он ударил ногой по декоративному элементу (вазону), после чего тот покатился по лестнице и повредил ступени. Молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.
Постановление суда не вступило в законную силу.