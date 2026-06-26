Молдавия внесла в «черный список» уроженку Челябинска и певицу Ирину Круг

Министерство культуры Молдавии опубликовало перечень из 25 исполнителей и групп, выступления которых нежелательны на территории республики. В него попала уроженка Челябинска, певица Ирина Круг. Информация опубликована в материалах на сайте Минкульта Республики Молдовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным Минкульта Республики, документ носит рекомендательный характер для организаторов концертов и фестивалей. Выступления звезд, вошедших в список, могут создать «угрозу национальной безопасности». Их также могут вовсе не пустить на территорию страны, а концерты отметить.

«Они [организаторы] должны принять на себя возможные последствия, связанные с мероприятием, включая возможность того, что приглашенным артистам будет запрещен въезд на территорию Республики Молдова, что может привести к отмене мероприятия и нанесению ущерба репутации организатора», — указано в официальном сообщении.

Помимо Ирины Круг, в список включены Егор Крид, Клава Кока, Баста, Сергей Шнуров, Диана Арбенина, Леонид Агутин и другие российские звезды.

Евгений Рыженьков