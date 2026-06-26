В Южноуральске проверят обстоятельства наезда юноши-велосипедиста на пенсионерку

Следственный отдел по Южноуральску СУ СКР по Челябинской области начал доследственную проверку после наезда несовершеннолетнего велосипедиста на пенсионерку. Контрольное мероприятие проведут по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об аварии появилась в СМИ и обсуждалась в эфире правовой программы на федеральном телевидении. По данным родственников 86-летней местной жительницы, 19 июня 17-летний подросток на пешеходном тротуаре на улице Спортивной наехал на пенсионерку. Горожанка получила травму головы, ей потребовалась медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска