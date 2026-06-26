С еще одного главы муниципалитета в Прикамье требуют взыскать премии

Прокуратура Очерского муниципального округа внесла на рассмотрение депутатов местной думы представление о незаконности выплаты премий главе территории Алексею Солодникову. Как сообщает Ura.ru, по мнению надзорного ведомства, господину Солодникову были незаконно выплачены вознаграждения на 1,4 млн руб. в 2020-2024 годах. Пока представление прокуратуры местной думой не рассмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Солодников

Фото: соцсеть Алексея Солодникова. Алексей Солодников

Фото: соцсеть Алексея Солодникова.

Господин Солодников руководит Очерским округом с декабря 2019 года. В конце 2024-го ему были продлены полномочия.

Отметим, что это не единственный мэр в Прикамье, с которого требуют вернуть незаконно выплаченные премии. Так, ранее прокуратура потребовала вернуть в бюджет Чайковского 600 тыс. руб. премий бывшего главу муниципалитета Юрия Вострикова. Первая инстанция удовлетворила требования, сейчас стороны оспаривают это решение в апелляции. Кроме того, в августе Индустриальный суд рассмотрит иск администрации Краснокамска к бывшему главе территории Игорю Быкаризу. С него требуют взыскать ранее выплаченные премии на 495 тыс. руб.