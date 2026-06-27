В отремонтированном здании бывшего медколледжа в центре Перми разместился региональный минздрав

В здании бывшего базового медицинского колледжа на ул. Советской, 65, завершена реконструкция. В начале июня в здание переехало региональное министерство здравоохранения. Эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили в ведомстве. В здание переехали офисы минздрава, расположенные ранее по адресам: ул. Ленина, 51, 64 и 66.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Здание на ул. Советской, 65, площадью 2,1 тыс. кв. м, является объектом культурного наследия «Дом городского общества», построенным во второй половине XIX века.

С начала 1960-х годов здание занимало одно из старейших учебных заведений края — Пермский базовый медицинский колледж. Летом 2019 года здание на ул. Советской, 65, закрылось на ремонт. После этого вся администрация учебного заведения, включая учебную часть, переехала в корпус на ул. Баумана, 24.