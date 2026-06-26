В Татарстане в мае объем розничного кредитования снизился на 4%

В мае 2026 года объем розничных кредитов, выданных жителям Татарстана, составил 35,6 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в апреле. При этом количество выданных займов, напротив, выросло на 1% — до 107,5 тыс. кредитов, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Доля татарстанцев, оформивших новый кредит, составила 2,7% — выше апрельского показателя (2,6%). По объему розничного кредитования республика заняла шестое место среди регионов России.

В Чувашии объем выданных кредитов в мае составил 8,43 млрд рублей, сократившись на 9% при снижении количества займов на 1%. В Кировской области объем кредитования уменьшился на 3% — до 8,08 млрд рублей.

Влас Северин