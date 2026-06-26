«Редуктор-ПМ» требует со столичного банка свыше 56 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» к ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк». Как следует из данных картотеки суда, истец требует взыскать с финансовой организации задолженность на сумму 56,36 млн руб. Детали исковых требований не указаны. Заседание по делу назначено на 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», который является подразделением ГК «Ростех».

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» действует с 1993 года. Банк обслуживает частных лиц и корпоративный сектор.