Новости города

Сегодня в Москве будет перекрывать дороги из-за выпускных, которые пройдут в Кремле и на ВДНХ. Часть ВДНХ перекроют, а некоторые выходы будут закрыты. В субботу, 27 июня, в столице пройдет Московский транспортный электрофестиваль. Его участникам отдадут все Садовое кольцо. Из-за масштабных перекрытий изменится работа общественного транспорта.

В Москве запланировано открытие четырех высокотехнологичных производственных технопарков в Крюково, Краснопахорском, Молжаниновском и Можайском районах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего планируется построить 10 технопарков общей площадью более 390 тыс. кв. м, где будет создано свыше 10 тыс. рабочих мест.

В столице обновят трамвайную инфраструктуру — в 2026 году капитально отремонтируют 15 участков трамвайных путей общей протяженностью 12 км, сообщили в департаменте транспорта. Уровень шума от движения трамваев после ремонта должен снизиться на 30%. По данным дептранса, ежедневно на трамваях совершается более 830 тыс. поездок.