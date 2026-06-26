Население Забайкалья к 2050 году может сократиться на треть

Население Забайкальского края к 2050 году может сократиться с 980 тыс. до 650 тыс. человек. Об этом на пленарном заседании краевой Общественной палаты 26 июня сообщил зампред палаты, доктор медицинских наук Константин Шаповалов, уточнив, что опирается на открытые статданные и что даже при наиболее благоприятном сценарии дальнейшего роста населения в Забайкальском крае не ожидается.

По его словам, сокращение населения затронет малообитаемые территории, небольшие населенные пункты. Более половины жителей к 2050 году будут проживать в Чите и пригородной агломерации. Среди основных последствий демографических изменений господин Шаповалов назвал дефицит трудоспособного населения, старение жителей региона, сокращение числа детей и молодежи, а также возрастающую нагрузку на социальную инфраструктуру.

Возможной мерой противодействия тенденции эксперт назвал модернизацию социальной инфраструктуры, направленную на поддержку, в том числе медицинскую, пожилых граждан, а также более широкое распространение дистанционных образовательных услуг.

Влад Никифоров, Иркутск