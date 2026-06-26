В Самарской области объем ввода жилья достиг 41,4% от установленного плана

С начала года на территории Самарской области введено 41,4% жилья от установленного на текущий год плана в 1,69 млн кв. м. Об этом сообщает министерство строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С января по май этого года в Самарской области ввели 700,3 тыс. кв. м жилья, что на 35% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Из них 192,7 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома, 507,6 тыс. кв. м — на индивидуальное жилищное строительство.

В регионе работают 76 застройщиков, которые ведут строительство 138 многоквартирных домов общей площадью 1,572 млн кв. м. В этом году планируется ввести 29 многоквартирных домов совокупной площадью порядка 600 тыс. кв. м.

Руфия Кутляева