Сроки строительства школы в Хохряках сдвинули с сентября на конец 2026 года

В Удмуртии сдвинулось окончание сроков строительства школы в деревне Хохряки на конец 2026 года. Изначально работы планировали закончить к 1 сентября. Сейчас строительство приостановлено из-за возможной смены подрядчика, сообщает пресс-служба регионального минобрнауки в комментариях во «ВКонтакте» главы республики Александра Бречалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин Фото: вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин

«В связи с возможной сменой подрядчика проводится аудит по школе, после завершения работы будут возобновлены. Согласно соглашению с Минпросвещения РФ сдача объекта планируется до конца 2026 года»,— говорится в ответе министерства.

Строительство школы вместимостью 1025 мест в деревне Хохряки началось в июне 2024 года. Первый плановый срок сдачи объекта был определен на осень 2025 года. Затем срок сдачи сдвинули на январь 2026 года. В марте готовность объекта оценивалась в 89%.

Напомним, в июне 2024 года глава республики попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова включить строительство семи школ республики, в том числе школу в Хохряках, в федеральную адресную инвестиционную программу на 2026—2027 годы.