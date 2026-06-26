Суд Удмуртии обязал отремонтировать школьное убежище в селе Большая Уча

Можгинский райсуд Удмуртии обязал руководство МБОУ «СОШ №87 им. Ф.Я. Фалалеева» привести в норму школьное убежище в селе Большая Уча. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время проверки образовательного учреждения специалисты МЧС зафиксировали, что в школе нет программы обучения по гражданской обороне, не проводились объектовые тренировки, а также не было оценки состояния убежища и его ремонта. Отмечается, что ответственный работник школы не проходил подготовку по гражданской обороне.

«Образовательное учреждение <...> создало прямую угрозу безопасности, а также ущемлению прав граждан на возможное использование защитного сооружения в случае ЧС»,— говорится в сообщении.

Ранее сотрудников администрации школы привлекали к административной ответственности за невыполнение предписаний МЧС. Суд обязал школу привести убежище в нормативное состояние до 31 марта 2028 года.