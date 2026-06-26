В Орле отправили в СИЗО бывшего помощника военного прокурора

Заводской райсуд Орла удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего помощника военного прокурора Брянского гарнизона Игоря Кондратенко. Он пробудет под стражей как минимум два месяца. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Игоря Кондратенко задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки (291.1 УК РФ). По данным «Ъ-Черноземье», расследованием уголовного дела занимается управление СКР по региону.

Источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах раскрыл фабулу дела. По версии следствия, преступление было совершено в Орловской области в 2026 году. К фигуранту обратился мужчина с просьбой помочь в замене наказания его знакомой с лишения свободы на более мягкое. Она отбывала его в регионе. Фигурант обратился к другой знакомой с просьбой о содействии, за что в будущем пообещал ей передать 500 тыс. руб.

Преступление было совершено спустя длительное время после работы Игоря Кондратенко в органах прокуратуры.

Алина Морозова