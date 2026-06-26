В Удмуртии создали новый консультативный орган для развития промышленности

В Удмуртии создали координационный совет по развитию промышленности региона. Цель — повысить эффективность промышленной политики, проводимой в республике. Новый орган будет укреплять взаимодействие промпредприятий региона с исполнительной властью и формирования необходимой правовой базы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно документу, среди основных задач совета будет содействие в развитии устойчивой и конкурентоспособной промышленности, обеспечение участия промпредприятий в государственной промполитике и разработка рекомендаций для этого.

Новый совещательный орган возглавит глава республики Александр Бречалов, также в него вошли председатель правительства Роман Ефимов и министр промышленности и торговли Виктор Лошкарев как зампредседателя совета и начальник Управления промышленной политики и проектного управления Вероника Беляева в качестве секретаря.

В состав совета входят генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов, гендиректор Концерна «Калашников» Алан Лушников, гендиректор Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» Геннадий Кудрявцев, руководитель АО «Воткинский завод» Игорь Чурбанов и еще десяток руководителей промышленных предприятий региона.