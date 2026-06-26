Двое жителей Частых обвиняются в похищении человека и угрозе убийством

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Частинского муниципального округа и его 22-летнего сына. Они обвиняются в похищении человека, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью).

Следствием установлено, что в октябре 2025 года отец, сын и их знакомый после распития спиртного поехали на автомобиле из деревни Шабуры в деревню Шлыки. Во время поездки между мужчинами возник конфликт и завязалась драка. Соучастники, остановив автомобиль, повалили мужчину на землю и избили его. После этого фигуранты угрожали ему убийством, приставив к горлу предмет, похожий на нож. Далее злоумышленники погрузили потерпевшего в багажник автомобиля и продолжили движение. Потерпевший из багажника сумел дозвониться до своего брата. Отъехав на расстояние нескольких километров, фигуранты остановили автомобиль, извлекли мужчину из багажника и вновь начали избивать его. Спустя некоторое время к месту приехал родственник потерпевшего и увез брата домой, где вызвал скорую и полицию. Обвиняемые были задержаны по горячим следам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.