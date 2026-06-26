Определен подрядчик для ремонта одной из старейших пермских больниц
Победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара и фасада детской больницы №3 им. Корюкиной И.П. признано пермское ООО «Прайд». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка признана соответствующей требованиям. Цена контракта составит 330 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Подрядчик должен будет заменить внутренние перегородки, покрытия, двери, отремонтировать подземный переход, обновить инженерные сети, лифты, сигнализацию и т.д. К работам требуется приступить 3 августа 2026 года, сдать объект — 26 октября 2028 года.
Городская детская клиническая больница № 3 — одна из старейших клиник Прикамья, основанная в ноябре 1922 года как Пермская губернская детская больница имени Пятилетия Октябрьской революции. В 1935 году больница становится клинической базой ПГМИ и переименовывается в «Детскую городскую клиническую больницу № 3». В 2021 году ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3» присвоено имя доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ — Ирины Петровны Корюкиной.
ООО «Прайд» основано 17 ноября 2006 года, зарегистрировано в Перми и специализируется на подготовке строительных площадок. В 2025 году выручка компании составила 589,9 млн руб., что на 3,1% ниже показателя 2024 года (608,8 млн). При этом чистая прибыль выросла — с 349 тыс. руб. до 10,4 млн руб.