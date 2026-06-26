Определен подрядчик для ремонта одной из старейших пермских больниц

Победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара и фасада детской больницы №3 им. Корюкиной И.П. признано пермское ООО «Прайд». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка признана соответствующей требованиям. Цена контракта составит 330 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет заменить внутренние перегородки, покрытия, двери, отремонтировать подземный переход, обновить инженерные сети, лифты, сигнализацию и т.д. К работам требуется приступить 3 августа 2026 года, сдать объект — 26 октября 2028 года.

Городская детская клиническая больница № 3 — одна из старейших клиник Прикамья, основанная в ноябре 1922 года как Пермская губернская детская больница имени Пятилетия Октябрьской революции. В 1935 году больница становится клинической базой ПГМИ и переименовывается в «Детскую городскую клиническую больницу № 3». В 2021 году ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3» присвоено имя доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ — Ирины Петровны Корюкиной.

ООО «Прайд» основано 17 ноября 2006 года, зарегистрировано в Перми и специализируется на подготовке строительных площадок. В 2025 году выручка компании составила 589,9 млн руб., что на 3,1% ниже показателя 2024 года (608,8 млн). При этом чистая прибыль выросла — с 349 тыс. руб. до 10,4 млн руб.