«Столица-авто» перехватила у МУП «Экспресс» автобусные маршруты в Дзержинске

ООО «Столица-авто» как единственный участник закупок нижегородского Центра развития транспортных систем (ЦРТС) выиграло право перевозки пассажиров и багажа по 11 муниципальным автобусным маршрутам Дзержинска в рамках брутто-контрактов. Судя по закупкам ЦРТС, компания в разы снизила стартовую цену за право перевозок и будет работать на регулярных маршрутах с 1 июля текущего года до 30 марта 2027 года. По ряду других маршрутов в настоящее время еще подводятся итоги торгов.

Сейчас жителей возит муниципальное предприятие Дзержинска «Экспресс», но оно почему-то не вышло на торги и поэтому теряет часть маршрутов. По мнению депутатов городской думы, руководство автопредприятия, вероятно, рассчитывало, что с ним продлят действующие договоры. Однако областной госзаказчик выставил маршруты на конкурентную процедуру, которую в Дзержинске, видимо, не заметили. В итоге коллектив МУП «Экспресс», лишившись транспортной работы, опасается банкротства и сокращений, сообщил депутат Юрий Шахунц.

По словам депутата Александра Терентьева, мэр Дзержинска Михаил Клинков заверил депутатов в том, что администрация постарается сохранить «Экспресс», в том числе за счет его работы на троллейбусных маршрутах. При этом «Столица-авто» — игрок для Дзержинска новый. «Мы не знаем, сможет ли частная организация надлежащим образом обеспечить пассажирские перевозки горожан. Есть ли у нее для этого соответствующие автобусы, квалифицированные водители, техперсонал, наконец, автобаза в Дзержинске. В связи с этим возникли опасения, не ухудшится ли транспортное обслуживание дзержинцев», — пояснил депутат Терентьев. По его словам, с точки зрения окупаемости затрат и зарабатывания прибыли частным перевозчиком странно выглядит и девятимесячный срок госконтрактов.

Иван Сергеев