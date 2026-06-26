На Ириклинском водохранилище повысили сброс из-за прогнозов на июль осадков выше нормы

С пятницы, 26 июня, на Ириклинском водохранилище установлен повышенный сброс воды — 141 куб. м в секунду. Такая мера принята в связи с прогнозируемыми осадками выше нормы на следующий месяц. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Среднемноголетнее значение притока в Ириклинское водохранилище на данный период лета составляет 26 куб. м в секунду. По полученному прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, приток в июле ожидается в районе 45–75 куб. м в секунду. В правительстве региона считают, что повышенный сброс позволит сохранить необходимую свободную емкость водохранилища.

Сброс в 141 куб. м в секунду на Ириклинском водохранилище установлен до стабилизации водохозяйственной обстановки.

Руфия Кутляева