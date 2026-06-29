Инфляция немного замедлилась

Годовая инфляция в Удмуртии снизилась с 6,3% в апреле до 6,2% в мае. Относительно РФ годовой рост цен в регионе остается выше почти на 0,9 процентного пункта — в среднем по стране инфляция равняется 5,3%. В сравнении с апрелем сильно подешевели огурцы и помидоры — на 40,7 и 33,1% соответственно, хотя в годовом выражении замечен рост. Цены на моторное топливо за 12 месяцев подорожали на 11,7%. Стоимость поездки на Черноморское побережье за это время выросла на 15,4%. Такие данные следуют из майского доклада отделения Банка России по республике.

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Продовольствие

В ЦБ указали на снижение цен на фрукты и тепличные овощи. В частности, за год апельсины подешевели на 7,5%, до 139,6 руб. за 1 кг (по данным Удмуртстата), бананы — на 4,6%, до 160,7 руб. «На снижение стоимости бананов и апельсинов повлияло укрепление рубля, так как они завозятся из-за рубежа»,— говорится в сообщении.

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Огурцы и помидоры подешевели, поскольку весной расходы аграриев на обогрев и освещение теплиц снижаются, отметил регулятор. В мае эти продукты оценивались в 137,3 и 220 руб. за 1 кг соответственно, что примерно на треть меньше, чем в апреле. При этом год к году огурцы и помидоры подорожали на 1,1 и 11%.

В мае продолжил дорожать сахар — за год цена продукта повысилась на 7,6%, до 71,1 руб. за 1 кг песка. «Традиционно к весне его запасы снижаются. Это связано с сезонным снижением производства по сравнению с осенними месяцами»,— отметили аналитики.

Куриные яйца за месяц подешевели за месяц на 4,2%, что связано с сезонным ростом их производства в целом по стране. В мае десяток стоил 92,4 руб. При этом год к году стоимость упаковки повысилась на 4,8%.

В целом за месяц продукты в республике подешевели на 1,1%, за год же наблюдался рост в 3,5%.

Непродовольственные товары

Год к году продолжили дорожать печатные издания — цены на них выросли на 14,4%. В Банке России это связывают с тем, что типографии переносили в цены растущие затраты на производство из-за удорожания материалов (бумаги, красок). В частности, 500 листов офисной бумаги в мае в Удмуртии стоили 408,5 руб.

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На втором месте по годовому росту цен в Удмуртии — моторное топливо. Цены на него выросли на 11,7%. По данным Удмуртстата, 1 л дизеля стоил в мае 26,6 руб., бензина марки АИ-92 — 62,9 руб., АИ-95 — 67,7 руб., АИ-98 и выше — 93,8 руб.

Цены на мониторы для ПК, стиральные машины и роботы-пылесосы. «Этому способствовали охлаждение спроса в условиях высоких ставок по кредитам и укрепление рубля»,— сообщают в ЦБ. За год мониторы подешевели до 13 тыс. руб. (-4,1%), стиральные машины — до 28,4 тыс. руб. (-4,8%), роботы-пылесосы — до 14,4 тыс. руб. (-1,7%).

В целом непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,1%, за год — на 5,3%.

Услуги

За год заметно выросли цены на отдых на Черноморском побережье и санитарно-оздоровительные услуги — на 15,4 и 8,8% соответственно. По данным Удмуртстата, поездка на Черное море в мае обходилась в 59,2 тыс. руб., день в санатории — в 5 тыс. руб.

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«Это связано с сезонным ростом спроса на них: в мае в наблюдение Росстата попадают бронирования на месяц вперед, поэтому учитываются цены летнего сезона»,— сообщает финансовый регулятор.

Также подорожали билеты на проезд в плацкарте — на 8% относительно мая. В ЦБ отметили, что в эту статистику попали более дорогие билеты с выездом в конце июня. Так, проезд в плацкартном вагоне фирменного и нефирменного дальнего следования на 100 км пути сложился в 466 и 387,9 руб соответственно.

При этом единственное снижение цен замечено в ЖКУ и аренде — за месяц стоимость указанных услуг уменьшилась на 0,12%. В годичном же выражении рост составил почти 13%. Так, аренда однокомнатной квартиры у частных лиц в мае составила составила 21 тыс. руб., двухкомнатной — 24,9 тыс. руб.

Медицинские услуги подорожали за год на 12,9%, услуги организаций культуры — на 12,8%, образовательные услуги — на 12,7%.

В целом за месяц услуги увеличились в цене на 1,2%, за год — на 10,8%.

По РФ годовая инфляция сократилась с 5,5% в апреле до 5,3% в мае. В ПФО — с 6,3% до 5,9%. Финансовый регулятор указывает на ослабление инфляционного давления. ЦБ РФ сохраняет свою цель по инфляции для России в целом вблизи 4%.

Владислав Галичанин