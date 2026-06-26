Челябинец продает советский броневик с пулеметом времен ВОВ за 8,5 млн рублей

На сайте по продаже автомобилей «Дром» челябинец продает редкий советский бронеавтомобиль БА-20М 1942 года выпуска. Продавец просит за авто 8,5 млн руб. и заявляет, что машина полностью на ходу и снабжена охолощенным пулеметом.

Согласно описанию лота, бронеавтомобиль прошел полную реставрацию с сохранением оригинальных узлов и агрегатов. В машине установлен родной двигатель объемом 3,3 л (мощностью 50 л. с.), механическая коробка передач, мосты, фурнитура и контрольные приборы. В комплектацию также включен охолощенный пулемет Дегтярева. Механические тормоза и резина соответствуют году выпуска машины.

БА-20М — это военная модификация советской модели М-1, или «Эмки». В свою очередь гражданская версия была вдохновлена Ford model B 1932 года. Бронированную модификацию активно использовали в советско-финской войне и в начале Великой Отечественной войны в качестве разведывательных и штабных единиц.

Стоимость в 8,5 млн руб. сопоставима с ценой на современные автомобили премиум-сегмента. Например, на подержанный Land Rover Range Rover 2020 года выпуска.

Евгений Рыженьков