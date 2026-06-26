Студентка из Чайковского стала фигуранткой уголовного дела о дропперстве

Отдел МВД России «Частинский» возбудил уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Чайковского. Она подозревается в незаконном обороте средств платежей. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья».

Как установило следствие, в конце 2025 — начале 2026 года студентка-первокурсница оформила заявку на открытие расчетного счета и выпуск дебетовой банковской карты. Получив карту, девушка передала ее неизвестному вместе с данными для доступа и авторизации. За это владелица карты получила 1 тыс. руб. вместо обещанных 7 тыс.

В тот же день эту банковскую карту использовали для проведения незаконной транзакции: в Вологодской области мошенники похитили у местного жителя 90 тыс. руб., часть этих денег была перечислена на карту девушки-дроппера из Чайковского.