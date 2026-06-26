Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

30 июня пройдут очень интересные торги Christie’s. Их название The Exceptional Sale довольно точно объясняет, о чем они. Существуют эти торги с 2008 года, и это такой оплот старого мира коллекционирования, где нет места баскетбольным кроссовкам, карточкам и сумкам Hermes или Chanel.

Но это не узкие продажи, где представлены только старые мастера, китайский фарфор или одна категория предметов. Здесь можно найти книги, произведения искусства, исторические артефакты и значимые работы в декоративно-прикладном искусстве. Главный критерий один — вещь должна быть действительно исключительной. Яркий пример среди лотов предстоящих торгов.

На аукцион выставлена серебряная эмалированная табакерка, которую, согласно сохранившимся записям, около 1715 года сэр Исаак Ньютон подарил лорду Пейсли. Оба были членами Королевского общества, но самое интересное здесь даже не знаменитые имена. Дело в том, что табакерка буквально покрыта научными таблицами. На крышке — вечный календарь, а специальные круговые шкалы позволяют вычислять дату Пасхи.

Другие таблицы посвящены лунным циклам, времени заката и даже приливам. Фактически перед нами не просто предмет для хранения табака, а настоящий карманный вычислительный прибор начала XVIII века. Эстимейт лота — 70–100 тыс. фунтов стерлингов. Не так уж много за возможность буквально прикоснуться к эпохе одного из величайших ученых в истории.

Анна Минакова