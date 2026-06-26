«Непонятно, как долго эти ветераны проработают на местах»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Крупному автопроизводителю пришлось вернуть на работу своих ветеранов. Историю рассказывает журнал Verge: Ford отмечает радостное событие — он занял первое место среди массовых автомобилей в рейтинге качества J.D. Power. По такому поводу руководство поделилось подробностями своей работы.

Так вот, Ford признал, что оказался в чрезмерной зависимости от автоматизированных систем в производстве и проектировании. Эти системы на деле показали себя менее надежными и предсказуемыми, чем ожидало руководство. Роботы допускали ошибки, а ИИ работал плохо из-за низкокачественных данных и неполного переноса знаний опытных сотрудников. Многие инженеры, повидавшие разное на производстве, ушли до того, как их накопленный опыт был полностью интегрирован в автоматизированные процессы.

В результате компания была вынуждена вернуть, повысить в должности или нанять более 350 опытных инженеров. Их задачами стали переобучение сотрудников, наставничество для молодежи и исправление ошибок роботов. Им также поручили улучшить сбор данных и обучение ИИ. Вице-президент Ford по разработке автомобильного оборудования Чарльз Пун признал, что руководство недооценило важность человеческого опыта и полагалось на подход «найти и исправить», что не предотвращало повторных проблем.

Теперь Ford переориентируется на альтернативный подход — поиск возможных проблем до их появления. Традиционные инженеры объединились с командой, развивающей цифровые технологии. Так компания усилила контроль и увеличила количество тестов — добавлено свыше 100 тыс. итераций на базе ИИ для поиска сомнительных участков и проведения стресс-проверок.

Есть ощущение, что совсем недавно быстрое внедрение новых технологий и потом откат в процессе вызывал неоднозначные эмоции. Не справились, не просчитали риски. Но спустя некоторое время признание компанией ценности своих профессионалов и их опыта как будто наоборот добавляет очки к имиджу. Правда, непонятно, как долго эти ветераны проработают на местах, передав свои знания машинам.

Яна Лубнина