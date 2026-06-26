Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s – ArtDIgital Studio Фото: Sotheby’s – ArtDIgital Studio

«Друзья, готовые нам помочь, находятся быстро. Куда труднее заслужить друзей, которые ждут помощи от нас», — запомнившаяся фраза из эссе Антуана де Сент-Экзюпери «Письмо заложнику». Когда-то она произвела на меня очень сильное впечатление. Это письмо-обращение писателя к другу и одновременно к другим французам — заложникам немецких оккупантов.

Ровесник XX века — Экзюпери — родился 29 июня 1900 года. Писатель и летчик, известный не только по главному произведению — философской аллегорической повести «Маленький принц». К слову, он написал ее в 1942 году, за два года до гибели. А свою первую сказку Антуан сочинил в шесть лет. Первое опубликованное в 1926 году произведение называлось «Летчик». А еще были романы: «Ночной полет», «Южный почтовый», «Планета людей», «Цитадель».

Антуан с детства мечтал о летной карьере, но стал прежде всего писателем. Он служил и военным, и гражданским пилотом. Когда началась Вторая мировая война, записался добровольцем в ВВС. Его самолет сбивали, он чуть ли не 15 раз попадал в авиакатастрофы. Вынужденные посадки нередко происходили по причине простого безрассудства, ухода в свои мысли или даже чтения книг за штурвалом. Впрочем, писатель-философ воспринимал безрассудство как чуть ли не главное спасительное свойство детства. Помните из посвящения к «Маленькому принцу»: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».

Самая знаменитая детская повесть-сказка с авторскими рисунками считается еще и самой переводимой книгой в мире. Впервые она вышла, кстати, не на французском, а на английском языке, и напечатана была в США, куда писатель перебрался после начала немецкой оккупации. Читатели нашей страны увидели книгу в 1959 году в журнале «Москва».

Он рвался обратно во Францию, на фронт, и, несмотря на сложности и запреты, вернулся и продолжил летать. 31 июля 1944 года летчик исчез, выполняя разведывательный полет. Его не могли найти вплоть до 1998 года, когда рыбак у острова Риу близ Марселя нашел серебряный браслет с именами писателя и его жены, а двумя годами позже обнаружили и фрагменты сбитого немцами самолета.

Дмитрий Буткевич