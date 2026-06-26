Сотни участков в Бугуруслане остаются подтопленными из-за паводка

За последние сутки силами МЧС на территории Бугуруслана от воды освобожден 71 дом и 73 приусадебных участка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По-прежнему подтопленными на данный момент остаются 38 жилых домов и 177 придомовых территорий. Работы по откачке воды продолжаются и сейчас, информирует региональное МЧС.

На данный момент уровень реки Большой Кинель возле Бугуруслана составляет 490 см. При этом неблагоприятная отметка начинается с 500 см, а отметка «опасное явление» — с 530 см.

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко сообщил, что в городе уже три дня работают 10 комиссий по оценке ущерба. Специалисты за это время встретились с 226 семьями.

Яна Вежлева