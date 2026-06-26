В Самаре суд отказал отцу погибшего бойца в выплатах из-за полуторамиллионного долга по алиментам

Шестой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил лишение отца участника СВО права на социальные льготы. Основанием для этого послужил многолетний долг по алиментам — более 1,5 млн рублей. Также суд учел отсутствие общения и воспитания сына. Об этом сообщили в пресс-службе кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С иском выступила мать погибшего военнослужащего. Женщина просила лишить бывшего супруга всех выплат, положенных семье погибшего бойца. Она указала, что мужчина не помогал ребенку материально и не участвовал в его жизни.

Первая инстанция иск отклонила. Апелляция это решение отменила. Кассационный суд пришел к выводу: краткие встречи не считаются исполнением родительских обязанностей. Кроме того, выяснилось, что семейных и родственных связей между отцом и сыном не было.

Ответчик подал кассационную жалобу. Судебная коллегия оставила ее без удовлетворения.

Георгий Портнов