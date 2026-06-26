Новый конноспортивный комплекс в казанском поселке Мирный готов на 80%

Строительная готовность конноспортивного комплекса в поселке Мирный составляет 80%, завершается первый этап работ. Об этом сообщает мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект конноспортивного комплекса в казанском поселке Мирный

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Проект конноспортивного комплекса в казанском поселке Мирный

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

На объекте уже возведены кирпичные стены, смонтирована кровля и проложены инженерные сети. Рабочие приступили к внутренней чистовой отделке, укладке оснований манежа, установке окон и дверей, а также благоустройству территории.

Также почти готов новый манеж для иппотерапии площадью 3 тыс. кв. метров с адаптивными раздевалками, душевыми и автоматической системой «прилив-отлив». К нему примыкают две конюшни на 30 голов с денниками, душевыми и солярием. Также практически завершено строительство двух хранилищ для сена и зерна.

Влас Северин