Из-за паводка жителям оренбургского Бугуруслана запрещают пить воду из-под крана

Администрация Бугуруслана в Оренбургской области предупредила жителей о возможных рисках употребления воды из-под крана. Областное отделение Роспотребнадзора не рекомендует ее использование из-за паводка, который возник после рекордного количества осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Местных жителей призывают воздерживаться от употребления проточной воды до особого распоряжения. Перед использованием специалисты рекомендуют ее прокипятить либо приобрести бутилированную воду.

Накануне в Бугуруслан приехала передвижная лаборатория экспресс-диагностики, которая занимается выявлением вирусов. В их числе —энтеровирус, ротавирус, норовирус и гепатит A. От последнего на территориях, где введен режим ЧС, с 25-го числа началась превентивная вакцинация. Процедуру уже прошли более 40 человек.

Яна Вежлева