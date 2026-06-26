Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уиллис Хэвиленд Кэрриер был из бедной фермерской семьи и очень хотел выбиться в люди. Очередные клиенты — владельцы бруклинской типографии — пришли с нестандартной задачей: им требовалось высушить воздух в помещении, так как лишняя влажность портила бумагу.

Для них Кэрриер сконструировал машину, которая охлаждала атмосферу и тем самым уменьшала влажность. Типографщики были в восторге. Бог с ней, с бумагой, но работать в помещении стало куда приятнее. Инженер оценил потенциал своего детища и вплотную занялся системами кондиционирования.

В 1915 году он создал собственную фирму, которая, несмотря на Великую депрессию, скоро стала крупнейшим работодателем штата Нью-Йорк. Кэрриер умер в 73 года лауреатом многочисленных наград. Его компания по производству кондиционеров успешно работает до сих пор. Ведь важнее всего — погода в доме.

Павел Шинский