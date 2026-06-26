Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Почему один человек за пару месяцев испанского начинает смотреть сериалы в оригинале и привозит из путешествия контакты сотен новых знакомых? А другой годами мучает приложение, меняет школы и подходы, но все равно застревает на начальном уровне? Кажется логичным искать ответ в работе языковых центров мозга. Однако недавно ученые из Гонконга доказали, что дело не в них.

В исследовании участвовали сто взрослых добровольцев, которые осваивали выдуманный язык (для чистоты эксперимента). В течение недели они выполняли разные задания: учили слова, грамматику, структуры предложений. А ученые смотрели, какие особенности мозга лучше предсказывают успех. Результат оказался неожиданным. Языковые центры отошли на второй план, а главными стали сети внимания и когнитивного контроля. То есть помогла способность концентрироваться на нужной информации, отсекать шум и быстро корректировать ошибки.

Исследователи подчеркивают: результат не значит, что способность к языкам жестко запрограммирована с рождения. Мозг пластичен, и этот навык можно тренировать. Например, прокачивая внимание и умение отвлекаться от лишнего. К слову, в 2025 году исследователи обнаружили, что изучение иностранных языков — элегантный способ омолодиться. У тех, кто говорит на двух и более языках, риск ускоренного старения в два раза ниже. Чем больше языков в арсенале, тем ярче эффект. Похоже, полиглоты держат в руках эликсир молодости.

Анна Кулецкая