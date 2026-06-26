В Орске выставили на торги затопленные в паводок земельные участки

В Орске начались торги на участки земли, которые местные жители отдали муниципалитету после наводнения в 2024 году. Глава города Артем Воробьев заявил, что в скором времени на аукционе дополнительно появятся еще 12 лотов.

На данный момент стартовали четыре аукциона на участки на ул. Луначарского. Всего в распоряжение города передали порядка 900 участков. Перед торгами все земли расчищают от мусора, оформляют градостроительные планы, также проводится рыночная оценка объекта.

Победитель аукциона впоследствии заключает договор аренды земли сроком на 20 лет. После завершения строительства жилого дома и регистрации права собственности объект можно выкупить. Цена выкупа будет зависеть от категории покупателя: для льготников она составит 5% от кадастровой стоимости, для всех остальных — 60%.

Яна Вежлева