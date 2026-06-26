Разыскиваемого журналиста из Оренбурга оштрафовали на 250 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении Максима Курникова (внесен в реестр иноагентов). Как сообщается в суде, его признали виновным по делу о нарушении закона об иноагентах.

Журналисту назначили штраф в размере 250 тыс. руб., который он будет обязан перечислить в доход государства. Дополнительно Курникову (присутствует в реестре иноагентов) запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, интернет-порталов и любых других информационных ресурсов. Приговор в законную силу не вступил.

Как установило следствие, Курников (внесен в реестр иноагентов), который также является главным редактором немецкого радио «Эхо» (Radio Echo GmbH, проект признан иноагентом, а его юрлицо внесено в реестр нежелательных организаций в РФ), с ноября 2025 года по февраль 2026 года размещал в своих соцсетях видео без специальных маркировок. До этого оренбуржца дважды привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

Яна Вежлева