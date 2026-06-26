27 млн неуплаченного НДС взыщут с ижевской фирмы после вмешательства прокуратуры

Суд в Удмуртии удовлетворил иск прокуратуры Устиновского района Ижевска о взыскании с коммерческой организации 27 млн руб. неуплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«По указанию директора коммерческой организации в налоговые декларации внесены заведомо ложные сведения — в результате фирма уклонилась от уплаты НДС»,— говорится в сообщении.

Ранее по истечении срока давности было прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК) в отношении директора фирмы. Суд удовлетворил обращение прокурора о взыскании неоплаченных налогов. Для обеспечения иска на имущество ответчика наложен арест.