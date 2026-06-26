В Златоусте завели дело о хищении топлива на ЮУЖД

Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении четырех граждан. Их подозревают в сливе топлива около Златоуста на Южно-Уральской железной дороге (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Задержать фигурантов удалось во время операции, в которой приняли участие сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Златоуст, работники регионального УФСБ и управления Росгвардии по Челябинской области. На перегоне «Златоуст — Уржумка» они обнаружили автомобиль Lexus и «Газель». Заметив силовиков, 26-летний водитель грузовика попытался уехать, но через 1,5 км преследования остановился. В кузове «Газели» были три емкости по 1 тыс. л каждая, в которые слили топливо из тепловоза с помощью мотопомпы и шлангов. Находившемуся за рулем иномарки 35-летнему гражданину на тот момент удалось скрыться, но его личность быстро установили и через несколько дней задержали. Кроме того, задержали двух сотрудников Южно-Уральской железной дороги: 41-летнего машиниста тепловоза и его 40-летнего помощника.

Установлено, что водитель «Газели» в 2025 году уже был судим за аналогичное преступление, получив в качестве наказания 200 часов общественных работ. Гражданина, управлявшего легковым автомобилем, в 2012 году осудили условно за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сотрудники ЮУЖД ранее проблем с законом не имели. По версии следствия, хищением дизеля сообщники занимаются несколько лет, привлекая к незаконной деятельности других соучастников. Уже имеются доказательства двух аналогичных краж, совершенных подельниками. За один раз группа сливала от 3 до 6 т горючего, после чего продавала топливо в Златоусте водителям грузовиков и владельцам сельхозтехники. Ущерб для ЮУЖД от последнего преступления составил 150 тыс. руб. Фигурантам назначили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Виталина Ярховска