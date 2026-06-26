В Самаре членов «Неверовской группировки» осудили за подготовку убийств предпринимателей

Самарский областной суд вынес приговор трем участникам организованного преступного сообщества «Неверовские», действовавшего в регионе с 1997 года. В зависимости от роли каждого Игорь Свеженцев, Павел Барсуков и Максим Сидоренков признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ) и приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что в 1997 году на территории Самарской области Сергей Неверов создал преступное сообщество для контроля над коммерческими структурами региона и устранения конкурентов. В составе ОПС действовало несколько банд. Одну из них возглавлял бывший сотрудник правоохранительных органов Игорь Свеженцев, в которую также входили Барсуков и Сидоренков.

В период с 2012 по октябрь 2013 года фигуранты по указанию руководителя группировки готовили убийства двух предпринимателей. Они вели скрытое наблюдение за жертвами, устанавливали трекеры на автомобили, фотографировали местонахождение и передвижения потерпевших. Но преступления не были доведены до конца: один из предпринимателей покинул регион, а исполнитель второго убийства был застрелен до реализации плана.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от восьми с половиной лет до 12 лет девяти месяцев в колонии строгого режима. Ранее еще четверо участников этих преступлений были осуждены к длительным срокам.

Руководитель преступного сообщества Сергей Неверов объявлен в международный розыск. Приговор не вступил в законную силу.

Георгий Портнов