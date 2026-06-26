Казань оказалась в числе городов с наибольшим ростом интереса к трейд-ин квартир

На рынке недвижимости столицы Татарстана все больше покупателей рассматривают возможность трейд-ина — обмена вторичного жилья на новое с доплатой, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань оказалась в числе городов с наибольшим ростом интереса к трейд-ин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Казань оказалась в числе городов с наибольшим ростом интереса к трейд-ин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По оценкам экспертов, такие программы сегодня доступны примерно у половины застройщиков, тогда как годом ранее их доля была существенно ниже. Казань вошла в число городов с наибольшим ростом подобных предложений.

Помимо Казани, рост числа таких предложений зафиксировали в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону, Уфе, Калининграде и Владивостоке.

Девелоперы все чаще предлагают клиентам специальные условия покупки квартир, включая помощь в продаже вторичного жилья и использование вырученных средств в качестве первоначального взноса. Это позволяет покупателям быстрее решать жилищный вопрос без длительного поиска покупателей на свою старую недвижимость. Застройщики, в свою очередь, таким образом стимулируют спрос на первичном рынке и увеличивают оборот своих проектов.

Влас Северин