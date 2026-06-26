Экс-главу отдела судебных приставов в Уфе приговорили к 8,5 года

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику Демского отделения судебных приставов Елене Христель. Она признана виновной в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Приговор — 8,5 года лишения свободы с штрафом 6,9 млн руб. Суд предоставил ей отсрочку реального срока до достижения ее сыном 14-ти лет.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии, руководитель отдела получила от коммерческого директора компании взятку в виде оплаты мебели и услуг по ее установке общей стоимостью около 700 тыс. руб. Взамен она в рамках якобы исполнительного производства вывела деньги компании с одного счета на другой, чтобы избежать их ареста.

Также Елена Христель выступила посредником между жителем Нуриманского района, который хотел признать своего умершего отца недееспособным для отмены сделок с недвижимостью, и врачом республиканской психбольницы.

Остальные фигуранты уголовного дела получили от пяти до восьми лет лишения свободы.

Олег Вахитов