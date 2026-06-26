Ипотечная программа НОВИКОМа вошла в топ-3 по условиям на рынке

Семейная ипотека от НОВИКОМа (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) заняла 3-е место в рейтинге наиболее выгодных предложений в июне 2026 года в исследовании федерального финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие ключевые показатели, как величина процентной ставки, полная стоимость кредита и размер первоначального взноса.

Помимо этого, эксперты «Выберу.ру» принимали во внимание правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга. Дополнительно учитывалась значимость кредитной организации на финансовом рынке.

В июне 2026 года минимальная ставка по семейной ипотеке в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» составляет 5,1%. При этом диапазон полной стоимости кредита варьируется от

6,239 до 7,460% годовых для работников организаций – стратегических партнеров Банка и держателей зарплатных карт.

На сегодняшний день ставки НОВИКОМа по программам семейной ипотеки остаются одними из самых низких на рынке. Готовится новая корректировка в связи с понижением Банком России ключевой ставки. Решение о сроках и снижении ставок будет приниматься в ближайшее время.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»