В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

На территории Челябинской области 27 и 28 июня ожидаются ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20–25 м в секунду. Информация отражена на сайте регионального гидрометцентра.

Ночью 27 июня прогнозируется температура воздуха от +10°C до +15°C. Днем потеплеет до +19°C, +24°C. Ветер восточной четверти ночью 2–7 м в секунду, порывы до 12 м, днем 4–9, порывы до 14 м, при грозе локально 20–25 м. Предположительно в ночь на воскресенье, 28 июня, будет так же прохладно — +10°C, +15°C. Днем температура сохранится в пределах +18°C, +23°C. Ветер южный, юго-западный 4–9 м в секунду, при грозах локально 20–25 м.

Виталина Ярховска