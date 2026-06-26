Суд отказал в аресте бывшего юриста ГЖД

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода отказал следователю в аресте бывшего сотрудника юридической службы Горьковской железной дороги. Экс-юрист был задержан на прошлой неделе, затем ему продлевали срок задержания до 72 часов для обоснования заключения под стражу. Однако суд оснований для строгой меры пресечения не нашел.

Из ГЖД подозреваемый уволился около двух лет назад по собственному желанию. Все это время шло уголовное расследование, касающееся систематического получения откатов при проведении закупок, сообщил источник «Ъ-Приволжье».

Иван Сергеев