Нижнекамск может установить побратимские связи с бразильской Санта-Барбарой

Нижнекамск хочет установить побратимские связи с бразильским муниципалитетом Санта-Барбара. Соответствующая договоренность достигнута в рамках Всемирного конгресса Объединенных городов и местных властей (ОГМВ), сообщил глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев.

По итогам встреч достигнута договоренность о визите в Нижнекамск мэра Санта-Барбары, где планируется обсудить подписание соглашения о побратимских отношениях.

«Планируем подписать соглашение о побратимских отношениях, которое станет основой для сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры и обмена муниципальными практиками», — сообщил Радмир Беляев.

Влас Северин