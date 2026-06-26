Человекоцентричность МегаФона оценили на HREXPO

МегаФон стал обладателем специального приза «Лучшее человекоцентричное использование информационных технологий и искусственного интеллекта» на форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ.



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Награда стала итогом работы МегаФона над повышением вовлечённости персонала. Уже несколько лет компания последовательно развивает систему управления на основе данных: внедряет аналитику, стандартизирует подходы и делает процессы понятными человеку, направленными на решение проблемы каждого. При этом особое внимание уделяется развитию управленцев: оператор системно повышает их навыки, чтобы стиль и методы работы соответствовали высоким требованиям бизнеса и рынка в целом.

Ключевым этапом повышения вовлечённости стала доработка личного кабинета руководителя на платформе Happy Job в 2025 году. С помощью этого сервиса оператор четыре раза в год замеряет вовлечённость персонала: оценивается настроение команд, их мотивация, уровень стресса, продуктивность, лояльность и другие. Если раньше HR-специалисты анализировали результаты вручную, выявляли барьеры и составляли планы по улучшению, то теперь платформа автоматически анализирует результаты, а встроенный AIассистент интерпретирует комментарии сотрудников и формирует рекомендации для руководителей — на базе реальных корпоративных кейсов и с учетом ценностей и стратегии компании. Таким образом система автоматически и за короткое время преобразует результаты опроса в задачи с напоминаниями, встраивает их в рабочие процессы командных лидеров и визуализирует через понятный дашборд, помогая оперативно принимать решения.

Реализация проекта позволила высвободить время на работу с подчиненными, стандартизировать методы управления и улучшить HR-показатели. По итогам прошлого года 76% команд МегаФона продемонстрировали рост индекса вовлечённости, достигнув 93,8%, что является самым высоким показателем среди телеком-компаний. А сам оператор второй год подряд получает знак «Отличное место для работы» по версии Happy Job.

«Мы убеждены, что успех компании начинается с внутренней среды: когда людям комфортно работать, когда они развиваются и вовлечены в общее дело, это положительно отражается на результатах бизнеса. Поэтому разработали готовый инструмент для руководителя, а не просто инструкцию. Теперь AIассистент, обученный внутри компании, превращает разрозненные данные — результаты опросов, комментарии, метрики — в структурированные, понятные и выполнимые шаги для руководителей. Это проактивная управленческая культура, когда изменения происходят ещё до того, как команда подаст сигнал», — рассказала Мария Илюкина, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям МегаФона.

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