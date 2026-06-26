В Марий Эл будут выплачивать по 100 тыс. руб. поступившим в мобрезерв ВС РФ

Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей получат жители Марий Эл, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает глава республики Юрий Зайцев.

Соответствующий указ уже подписан.

«Выплату будем предоставлять лицам, которые проживают в Республике Марий Эл, состоят на воинском учете и заключают контракт через воинскую часть, которая дислоцируется в Марий Эл», — сообщил глава республики.

Резервисты будут выполнять задачи по охране важных объектов и защите от атак БПЛА на территории региона, при этом за ними сохраняются рабочие места и средний заработок.

Влас Северин