В Самарской области будут судить пешехода за поджог авто Haval Jolion из-за дорожного конфликта

В Автозаводский районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении 22-летнего безработного жителя села Мусорка Ставропольского района. Он обвиняется в поджоге иномарки (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ущерб от его действий превысил 2,3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Автомобилист ехал на машине Haval Jolion по внутриквартальному проезду, создал аварийную ситуацию и едва не сбил пешехода, после чего уехал, не извинившись.

Обвиняемый решил отомстить, спустя несколько дней ночью облил дизельным топливом машину обидчика и поджег. В результате авто полностью сгорело.

Было возбуждено уголовное дело. Его расследование завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему.

Георгий Портнов