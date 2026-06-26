Два частных здания в аэропорту «Фролово» перешли в федеральную собственность

Прокуратура Пермского края добилась возвращения в федеральную собственность административного здания и склада на территории аэродрома «Фролово», ранее находившихся в частной собственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как установила прокуратура, некоммерческой организацией, арендующей федеральный земельный участок аэродрома, указанные здания фактически не возводились, в связи с чем право собственности на них зарегистрировано за организацией незаконно.

Пермский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть здания федеральную собственность.