Газозаправочную станцию в Глазове закрыли на 30 суток по решению суда

В Глазове приостановили работу автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) из-за нарушений требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

С сентября 2025-го по апрель 2026 года ведомство провело три внеплановые проверки в отношении ИП, владеющего АГЗС. На точке были выявлены нарушения по несоблюдению расстояний до ближайших объектов. Деятельности АГЗС приостановили на 30 суток.