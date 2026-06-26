Бизнес поставил аренду на паузу

Офисы на паузе. Девелоперы снова переносят сроки ввода бизнес-центров. В 2026 году их доля может превысить 55%, что станет рекордом за всю практику рынка. На этот тренд обращают внимание аналитики ESVE GROUP. Перенос сроков вывода новых офисов стал уже системным, замечают собеседники “Ъ FM”. Если до 2024 года уровень сдвигов составлял 20-30%, сейчас он перевалил за половину. А все потому, что девелоперы изменили подход: теперь они продают, а не сдают объекты в аренду. Дорогие деньги и стройматериалы сдерживают рынок. Новые площади простаивают, но не везде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ESVE GROUP, стоимость офисов в зоне Садового кольца—ТТК за год выросла на 36%, средневзвешенная цена за 1 кв. м превышает 600 тыс. руб. А на этом фоне будет расти и вакансия, замечает директор департамента офисной недвижимости NF GROUP Елена Акатова:

«Ставка в Белорусском деловом районе класса А на конец 2023 года в среднем была 35-40 тыс. руб., а сейчас 55-65 тыс. руб., плюс операционные расходы и НДС. В "Большом Сити" пока остается невысокая вакансия, средневзвешенные ставки — от 70 до 80 тыс. руб. Спрос есть, но он ниже по сравнению с 2025 годом. А объектов на покупку стало больше в 1,5 раза».

Низкий спрос на офисы смещает вектор девелоперов. Застройщики уходят за МКАД — там проще найти свободные участки, плюс они получают льготы за счет создания новых рабочих мест. Арендные ставки в пригородах в классе А выросли за год почти на 30%. Но арендаторы не спешат переезжать за пределы старых границ Москвы, говорит директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов:

«Есть хороший пример — бизнес-центры за МКАД, в Румянцево, есть БЦ класса А с необходимой инфраструктурой. Ставки ниже. Но проблема в том, что таких практик ограниченное количество — они были построены до того, как тенденция изменилась. Сейчас девелоперам нужно получать деньги практически сразу либо наполнять эскроу-счета. Если проект строится за МКАД, то практически в 100% случаев идет на продажу. Так что клиентам, которые хотели бы снизить арендные платежи, выбирать особо не из чего».

В сегменте коммерческой недвижимости Москвы ротация усиливается. Компании отказываются от больших площадей и все чаще снимают рабочие места в сервисных офисах. Так что сейчас рынок арендатора, говорит гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша:

«Сейчас тренд на оптимизацию у всех сфер бизнеса. Например, Oriflame хотела арендовать 750 кв. м, бюджет был около 4 млн руб. в месяц. Штаб-квартира это отклонила, денег нет, они арендовали 20 рабочих мест в сервисном офисе. Фактически каждую неделю 5-10 тыс. кв. м предлагаются в аренду — сейчас, через полгода, даже в 2027 году. Это давит на ставки. Собственники готовы отдавать помещения за 100 тыс. руб., а арендаторы готовы на 20-30% ниже. Но есть арендодатели, готовые обсуждать такие дисконты».

Доля пустующих офисов растет. По прогнозам аналитиков, совокупный объем вакансии на столичном рынке к концу 2026 года может достичь 7%. Хуже всего в сегменте класса А — там уже 11% свободных площадей. А раз нет арендаторов, то и рост ставок может замедлиться.

Аэлита Курмукова